Москва28 апр Вести.Россия активно поставляет зерно в страны Африки. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по международному сотрудничеству и развитию группы компаний Российского экспортного центра Антон Цециновский.

Он также отметил, что и рынки Азии активно потребляют зерновые культуры из России.

Основными рынками сбыта выступают как страны Африканского континента, в первую очередь, конечно, Северная Африка, так, конечно же, это и мировые хабы, – это Ближний Восток. Безусловно, такие рынки, как крупнейшие экономики Азии, потребляют активно наши зерновые [культуры]. Ну и, конечно же, наши традиционные рынки – это наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу. Все эти страны вместе как раз-таки и формируют устойчивое ядро спроса на поставки зерновых из Российской Федерации сказал Цециновский

Ранее управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин рассказал, что конкурентоспособность зерна РФ зависит от логистики и цены.