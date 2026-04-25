Степанов заявил, что взаимодействие Африки и России носит прагматичный характер Эксперт Степанов: Россия понимает перспективность связей с Африкой

Москва25 апр Вести.Россия понимает уровень кооперации, проектов в высокотехнологичной сфере и перспективных связей с Африкой. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Африка – это континент будущего.

С демографической точки зрения самый быстро растущий, развивающийся, а по ресурсной базе – это тоже один из самых богатых регионов в мире. Поэтому взаимодействие носит в том числе и прагматичный характер. Российская Федерация понимает, что уровень перспективных связей, кооперации, а также проектов в высокотехнологичной сфере, в этом плане российская сторона имеет определенный опыт отраслевого развития и передачи трансфера технологий в ключевых чувствительных сферах сказал Степанов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия содействует Африке в обеспечении биологической безопасности.