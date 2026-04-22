Москва22 апрВести.Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второй российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, в котором отметил, что РФ всячески содействует странам Африки в обеспечении биологической безопасности.
По словам главы государства, партнерские связи между Москвой и африканскими странами в сфере противодействия распространению опасных инфекций динамично развиваются.
Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности, на континенте создается сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных российской стороной современных научно-технологических комплексовговорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля
Путин добавил, что сотни африканских студентов и специалистов проходят обучение и стажировку в российских вузах и научно-исследовательских центрах.
Президент также напомнил, что в прошлом году в Эфиопии впервые прошли совместные российско-африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.