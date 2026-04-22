РФ содействует Африке в обеспечении биологической безопасности, заявил Путин Путин: РФ оказывает всемерное содействие Африке в биологической безопасности

Москва22 апр Вести.Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второй российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, в котором отметил, что РФ всячески содействует странам Африки в обеспечении биологической безопасности.

По словам главы государства, партнерские связи между Москвой и африканскими странами в сфере противодействия распространению опасных инфекций динамично развиваются.

Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности, на континенте создается сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных российской стороной современных научно-технологических комплексов говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Путин добавил, что сотни африканских студентов и специалистов проходят обучение и стажировку в российских вузах и научно-исследовательских центрах.

Президент также напомнил, что в прошлом году в Эфиопии впервые прошли совместные российско-африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.