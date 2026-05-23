В Конго заявили о возможностях для сотрудничества благодаря саммиту РФ – Африка Министр Конго: саммит РФ – Африка откроет большие возможности для сотрудничества

Москва23 мая Вести.Предстоящий саммит Россия – Африка откроет возможности для сбалансированного и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом в преддверии Международного форума по безопасности под эгидой СБ РФ агентству ТАСС рассказал министр, генеральный секретарь Национального совета безопасности Республики Конго вице-адмирал Жан-Доминик Окемба.

Третий саммит Россия - Африка и другие мероприятия в этом формате состоятся в октябре 2026 года в Москве. Глава РФ Владимир Путин распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению саммита, его возглавит помощник российского президента Юрий Ушаков.

Для государств Африки ключевым остается качество предлагаемых партнерств, уважение к суверенитету государств и к их реальному вкладу в развитие, в стабильность и в наращивание национального потенциала. Предстоящий саммит Россия - Африка должен дать возможность закрепить это сотрудничество на конкретной, сбалансированной и взаимовыгодной основе заявил Окемба

Он напомнил, что Россия является важным историческим партнером для некоторых африканских стран.

Сегодня мы наблюдаем стремление России усилить свое дипломатическое и экономическое присутствие, а также деятельность в области безопасности на Африканском континенте. И все это в условиях постоянно меняющегося международного контекста отметил министр

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пригласила на саммит абсолютно все страны Африканского союза, а также руководителей субрегиональных организаций и интеграционных объединений.

Между тем, в апреле военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал, что Россия понимает уровень кооперации, проектов в высокотехнологичной сфере и перспективных связей с Африкой.