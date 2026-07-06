Москва6 июл Вести.Российский проект строительства нефтепродуктопровода в Республике Конго будет выгоден обеим сторонам и обеспечит ценным ресурсом не только эту африканскую страну, но и ее соседей, рассказала ИС "Вести" президент экспертной ассоциации "Глобус" Юлия Берг.

Тесные экономические связи между Россией и Республикой Конго берут начало еще в Советском Союзе, когда был построен самый глубоководный порт на континенте. Сейчас реализуются крупные проекты в энергетике.

Флагманским является проект строительства нефтепродуктопровода, который будет обеспечивать нефтепродуктами не только Республику Конго, но и соседнюю Демократическую Республику Конго, и потенциально может выйти и на другие соседние рынки. Этот проект будет выгоден как для российской стороны, так и для конголезской стороны сообщила Берг

Проектные работы по совместному строительству нефтепродуктопровода в Республике Конго планируется начать в 2026 году, говорил в конце апреля вице-премьер РФ Александр Новак. Он называл этот проект очень важным не только для Конго, но и в целом для стран региона, поскольку такой инфраструктуры сейчас там нет.

Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Москва надеется, что благодаря соглашению с Конго появится защищенный от санкций канал поставок нефтепродуктов, и Россия станет стратегическим партнером в обеспечении энергобезопасности всего региона.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с конголезским лидером Денни Сасу-Нгессо подчеркивал хорошие перспективы развития отношений между странами, "причем по разным направлениям".

Конго богата природными ресурсами, импортирует из России технику, оборудование для промышленности и сельского хозяйства, минеральные удобрения.

Россия и Республика Конго сотрудничают и в военной сфере. Специалисты Африканского корпуса Министерства обороны обучают армию страны, конголезцы перенимают опыт борьбы с криминалом и незаконными вооруженными формированиями. Также военные проводят совместные тренировки и спортивные состязания.