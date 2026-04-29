Лихачев рассказал о совместных проектах с Конго Лихачев о проектах с Конго: думаю, надо начать с плавучих атомных электростанций

Москва29 апр Вести.У предприятий Республики Конго мощная потребность в электроэнергии. В связи с этим Росатом разрабатывает совместный план действий с республикой в данной сфере, рассказал ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, стороны рассматривают несколько направлений. Одно из них - создание модели малой гидроэлектростанции в номинале 1-2 мегаватта. Также возможно создание плавучих атомных электростанций.

Ищем экономическую модель, ищем место применения. Ну и так, в общем, продвигаемся с Минэнерго Конго в этом направлении. Наша задача — предложить ... Конго дорожную карту, совместный план действий в атомной энергетике. Я думаю, что надо начинать с плавучих атомных электростанций. Именно они, в силу разных причин, на наш взгляд, будут наиболее востребованы в энергосистеме Конго. У них и время создания, сроки создания поменьше, ну и капвложения, а соответственно, цена электроэнергии как раз под стать, что называется, экономике Конго сказал Лихачев

Ранее Лихачев сообщил, что Росатом готов оказать помощь с вывозом обогащенного урана из Ирана. Эта тема, по словам гендиректора компании, остается одной из ключевых и болезненных тем в ходе переговоров между США и Исламской республикой.