Москва18 маяВести.Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуе планирует обсудить с руководством российской госкорпорации "Росатом" вопрос строительства плавучих атомных электростанций малой мощности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам дипломата, Россия и Экваториальная Гвинея среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества видят атомную отрасль, в том числе сооружение плавучих АЭС малой мощности.
Господин министр и его команда в ходе своего пребывания в Москве с этим визитом будут иметь соответствующие консультации и переговоры с руководством Росатомасказал Лавров
Ранее стало известно, что Росатом договорился о строительстве атомной электростанции на территории Руанды.