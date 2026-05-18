Глава МИД Экваториальной Гвинеи обсудит с Росатомом сооружение плавучих АЭС Лавров: Экваториальная Гвинея и Росатом обсудят сооружение плавучих АЭС

Москва18 мая Вести.Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуе планирует обсудить с руководством российской госкорпорации "Росатом" вопрос строительства плавучих атомных электростанций малой мощности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, Россия и Экваториальная Гвинея среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества видят атомную отрасль, в том числе сооружение плавучих АЭС малой мощности.

Господин министр и его команда в ходе своего пребывания в Москве с этим визитом будут иметь соответствующие консультации и переговоры с руководством Росатома сказал Лавров

Ранее стало известно, что Росатом договорился о строительстве атомной электростанции на территории Руанды.