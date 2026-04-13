Москва13 апр Вести.Индонезия в 2031 году может стать обладателем атомной энергетики, если все пойдет по плану. Об этом ИС "Вести" заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, проект строительства плавучей АЭС - в продвинутой стадии переговоров.

У нас специально под такие страны, как Индонезия, разработан проект так называемых тропических АЭС, с расчетом на теплую воду, воду южных океанов, ее температуру. И видим очень большой интерес у индонезийских партнеров с коммерческими компаниями, в том числе работаем, двигаемся поэтапно к принятию решения. Если все пойдет по нашему плану, то в 31-м году Индонезия станет обладателем атомной энергетики