Москва9 мая Вести.Лаос может стать энергетическим хабом в регионе. Такое мнение ИС "Вести" озвучил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что сейчас множество студентов из Лаоса получают в России образование по атомному профилю.

Что касается Лаоса, то работа тоже идет в таком же ключе (экспорта российских атомных технологий - прим. ред.), тоже дорожная карта подписана и мы выходим на соглашение. Большое количество лаосских студентов традиционно обучается в России, и значимая часть этих ребят работает, именно приобретая специальности в атомных технологиях. Несмотря на то что Лаос является профицитной страной с точки зрения энергетики, стать таким энергетическим хабом в своем регионе и нарастить экспорт электроэнергии, в том числе за счет атомных мощностей - в этом смысл подходов лаосского руководства на сегодняшний день