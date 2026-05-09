Москва9 мая Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о готовности России участвовать в развитии атомной отрасли Словакии. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

По словам Лихачева, Россия гордится тем, что несмотря на все сложности, является устойчивым поставщиком самого эффективного топлива уже на протяжении десятилетий.

Если говорить про Словакию… Конечно же, во-первых, это славная история нашего присутствия в Словакии. Четыре наших блока там работают. Идет устойчивая поставка топлива, форвардные контракты заключены. Где-то 150–200 миллионов долларов годовой оборот… При этом мы знаем, что у словаков есть планы по развитию атомных мощностей. Уже 60 процентов электричества Словакии – атомного. Они хотят еще больше. И мы готовы в любом формате – как прямого подряда, так и международного консорциума – поучаствовать заявил Лихачев

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран.