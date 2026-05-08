Фицо проведет с Путиным переговоры по разногласиям между странами

Фицо намерен обсудить с Путиным взаимоотношения Словакии и РФ Фицо проведет с Путиным переговоры по разногласиям между странами

Москва8 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран.

По его словам, намечено обсуждение имеющихся между РФ и Словакией расхождений по ряду вопросов.

Существуют также некоторые разногласия и проблемы, и я надеюсь, что завтра у нас будет возможность обсудить их с вашим президентом сказал Фицо журналистам в Москве

Он добавил, что намерен озвучить российскому лидеру свое мнение по некоторым темам. Подробности не раскрываются.

Ранее Фицо возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.