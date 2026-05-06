Москва6 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Москву 9 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.
По словам дипломата, глава словацкого правительства не будет присутствовать на параде Победы.
Премьер примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдатасказал Бланар, которого цитирует портал Dennikn
Министр добавил, что Фицо приедет в Россию с вице-спикером парламента Словакии Тибором Гашпаром и государственным секретарем МИД Мареком Эштоком.
В начале апреля премьер Словакии заявил о своем желании посетить Москву в День Победы. Позже Фицо раскрыл детали своего визита, отметив, что у него запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.