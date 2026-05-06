Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 9 мая

МИД Словакии рассказал о предстоящем визите Фицо в Москву Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 9 мая

Москва6 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Москву 9 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.

По словам дипломата, глава словацкого правительства не будет присутствовать на параде Победы.

Премьер примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата сказал Бланар, которого цитирует портал Dennikn

Министр добавил, что Фицо приедет в Россию с вице-спикером парламента Словакии Тибором Гашпаром и государственным секретарем МИД Мареком Эштоком.

В начале апреля премьер Словакии заявил о своем желании посетить Москву в День Победы. Позже Фицо раскрыл детали своего визита, отметив, что у него запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.