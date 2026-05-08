Москва8 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля. Политик возложил венок с лентами в цветах российского триколора, а затем вместе с делегацией почтил память солдат, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.

Ранее сообщалось, что Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что в ходе визита Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.