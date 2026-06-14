Белоусов вместе с бойцами СВО возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с бойцами СВО

Москва14 июн Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с военнослужащими-участниками спецоперации, с которыми в День России встретился президент Владимир Путин. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Белоусов и военнослужащие штурмовых подразделений Объединенной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции, принимавшие участие 12 июня текущего года во встрече с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ [Владимиром Путиным], возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве говорится в сообщении ведомства

Кроме того, министр и бойцы почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.

12 июня, в День России, Путин встретился с участниками СВО в Кремле. По заявлению российского лидера, он хотел увидеть и поблагодарить их.