На церемонии возложения венка Путин пообщался с Белоусовым Путин поговорил с Белоусовым на церемонии возложения венка

Москва22 июн Вести.На церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби президент России Владимир Путин побеседовал с министром обороны страны Андреем Белоусовым.

Памятное мероприятие прошло в Александровском саду у Кремлевской стены. После завершения церемонии Путин и Белоусов обменялись несколькими фразами, однако, тема диалога не уточняется.

День памяти и скорби – 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР.

12 июня Путин рассказал, почему решил назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Он подчеркнул, что его опыт в военной сфере сыграл ключевую роль при назначении на пост.