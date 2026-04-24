Москва24 апрВести.В Москве прошла встреча министров обороны России и Китайской Народной Республики Андрея Белоусова и Дун Цзюня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Министры обсудили двустороннее сотрудничество государств, а также выразили уверенность в том, что в ходе переговоров будут выработаны шаги для дальнейшего взаимодействия.
В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничествеподчеркнул Белоусов
Также в ведомстве уточнили, что министр обороны КНР в ходе своего официального визита в Москву возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.