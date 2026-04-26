В Пхеньяне состоялись переговоры Белоусова с Ким Чен Ыном Белоусов в Пхеньяне провел переговоры с Ким Чен Ыном

Москва26 апр Вести.Перспективы военного сотрудничества двух стран стали одной из главных тем переговоров министра обороны РФ Андрея Белоусова и главы КНДР Ким Чен Ына, которые прошли в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Глава Минобороны РФ поблагодарил Ким Чен Ына за радушный прием российской делегации.

Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу сказал Белоусов

Министр обороны РФ находится в КНДР с рабочим визитом. Ранее страну также посетил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Он также встретился с Ким Чен Ыном.