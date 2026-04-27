Белоусов прибыл в Киргизию для участия в совещании министров обороны ШОС

Министр обороны РФ прибыл в Киргизию, где примет участие в совещании ШОС Белоусов прибыл в Киргизию для участия в совещании министров обороны ШОС

Москва27 апр Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Киргизию. В Бишкеке пройдет совещание стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой Белоусов примет участие, говорится в сообщении МО РФ.

В ходе встречи планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества в рамках организации и вопросов международной и региональной безопасности. Кроме того, на полях совещания пройдет ряд двусторонних встреч глав военных ведомств.

Белоусов также планирует посетить российские военные объекты, расположенные на территории Киргизии, отмечается в сообщении.

Накануне в Пхеньяне министр обороны РФ встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Одной из главных тем переговоров стали перспективы военного сотрудничества двух стран.