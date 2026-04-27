Москва27 апрВести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Киргизию. В Бишкеке пройдет совещание стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой Белоусов примет участие, говорится в сообщении МО РФ.
В ходе встречи планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества в рамках организации и вопросов международной и региональной безопасности. Кроме того, на полях совещания пройдет ряд двусторонних встреч глав военных ведомств.
Белоусов также планирует посетить российские военные объекты, расположенные на территории Киргизии, отмечается в сообщении.
Накануне в Пхеньяне министр обороны РФ встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Одной из главных тем переговоров стали перспективы военного сотрудничества двух стран.