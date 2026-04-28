Москва28 апр Вести.Странам-участницам Шанхайской организации содружества (ШОС) необходимо наращивать военное сотрудничество. На это указал министр обороны России Андрей Белоусов.

Заявление было сделано в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке.

В рамках нашей встречи предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. Первое: наращивать военное сотрудничество в ШОС. Своевременно выявлять угрозы и вырабатывать меры совместного реагирования сказал он

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что очень важно уделять внимание совместной оперативной и боевой подготовке для обеспечения военной безопасности. Для этого он предложил продолжить проводить совместные военные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия", а также расширять их масштабы, тематику и освещение в информационном поле.

Еще одной задачей, по словам Белоусова, является дальнейшее укрепление взаимодействия ШОС с другими международными структурами в сфере обеспечения безопасности. В первую очередь речь идет о сотрудничестве с ОДКБ и СНГ.