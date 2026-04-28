Москва28 апр Вести.Стремясь сохранить глобальное доминирование, США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке.

Стремясь сохранить глобальное доминирование, США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности сказал он

По его словам, их агрессивный курс ведет к обострению геополитических противоречий, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договоренности в сфере поддержания мира, из-за чего резко вырос конфликтный потенциал и снизилась роль международных институтов.

Он подчеркнул, что Россия выступает исключительно за дипломатический путь урегулирования конфликта и приветствует усилия стран ШОС, в том числе Пакистана, направленные на его прекращение, называя их важным шагом к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее Белоусов заявил, что российская сторона внимательно отслеживает цепочки поставок оружия из Европы на Украину.