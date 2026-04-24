Москва24 апрВести.Политика государств коллективного Запада представляет собой главную угрозу международной безопасности и миру в целом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций (НКО).
Глава дипломатического ведомства указал, что страны Запада стремятся доминировать любыми способами.
Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств коллективного Западасказал Лавров
По его словам, западные страны придерживаются неизменной цели сохранить свою гегемонию. В рамках этого стремления Запад сдерживает развитие новых мировых центров и своих конкурентов в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее Лавров подчеркивал, что коллективный Запад стремится продвинуть идею создания нового военного объединения, в котором играть ведущую роль будет Украина.