Лавров заявил, что страны Запада стремятся любой ценой сохранить свою гегемонию Лавров назвал основной угрозой международному миру "коллективный Запад"

Москва24 апр Вести.Политика государств коллективного Запада представляет собой главную угрозу международной безопасности и миру в целом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций (НКО).

Глава дипломатического ведомства указал, что страны Запада стремятся доминировать любыми способами.

Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств коллективного Запада сказал Лавров

По его словам, западные страны придерживаются неизменной цели сохранить свою гегемонию. В рамках этого стремления Запад сдерживает развитие новых мировых центров и своих конкурентов в Азии, Африке и Латинской Америке.

Ранее Лавров подчеркивал, что коллективный Запад стремится продвинуть идею создания нового военного объединения, в котором играть ведущую роль будет Украина.