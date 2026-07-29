Москва29 июл Вести.Запад стремится внести смуту в российское общество, поскольку боится честной конкуренции и хочет удержать ускользающие позиции. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову заявил министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров.

Лавров также отметил, что Запад воюет против России через Украину, накачивая ее вооружениями.

То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости: Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы, – ну, это просто ведь такого не было никогда сказал Лавров

Лавров подчеркнул, что западные страны не устраивало спокойное и комфортное состояние российского общества, поэтому они готовили провокации, чтобы возбудить народ против власти.

Мы вот специальную военную операцию начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем, и то, что это тоже не устраивало Запад, – это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным, они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после пятисотлетнего доминирования Запада. Поэтому еще раз про наше состояние, состояние нашего общества – это важно для меня, как гражданина, как министра иностранных дел, проводящего внешнюю политику президента, которая должна отражать настроение в народе, – конечно, они хотят смуту здесь соорудить заявил Лавров

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, запустив машину санкций, ставит рекорды по количеству рестрикций в отношении РФ и по их бесполезности.