Лавров заявил, что хочет верить в лучшее, "по состоянию русской души" Лавров: по состоянию русской души, хочется верить в лучшее

Москва29 июл Вести.Стратегия западных стран направлена на "развод" России – политики не выполняют своих обещаний. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В.Лавров заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О.Кондрашову.

Однако он отметил, что, "по состоянию русской души", хочется верить в лучшее.

Внешняя политика, дипломатия, она тоже призвана сыграть очень большую сопровождающую роль, учитывая, как нас пытаются развести. По большому счету, все наши западных собеседники обещают одно, делают другое. Мы к этому уже привыкли, должны были бы привыкнуть, но каждый раз хочется, знаете, по состоянию русской души, верить в лучшее. Но терпение когда-то лопается. И не зря президент вскоре после начала специальной военной операции, комментируя на одном из мероприятий наши отношения с Западом, с Европой, подытожил: "Так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет" заявил министр

Ранее Лавров подчеркнул, что, несмотря на то, что Москва предпочитает дипломатию, РФ не планирует отступать от целей СВО. По его словам, это произойдет при любых обстоятельствах.