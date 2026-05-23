Лавров озвучил главную цель для укрепления позиций России в мире Лавров: чтобы укрепить влияние РФ в мире, нужно выполнить все цели СВО

Москва23 мая Вести.Чтобы укрепить влияние России в мире, необходимо выполнить все цели специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании 34-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Когда говорим о необходимости укрепить влияние России во всем мире, привлекательность России как цивилизации, как партнера, как товарища, который всегда выполняет то, о чем договариваются, вот чтобы углубить это влияние единственная главная задача - это выполнить все цели специальной военной операции подчеркнул он

Как отметил дипломат, за СВО "пристальнейшим образом" наблюдают как союзники РФ, так и враги.

Лавров добавил, что первостепенная задача российской дипломатии - делать все возможное для создания необходимых условий на внешнеполитическом направлении, которые обеспечат максимально эффективные, победоносные и результативные действия российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

Ранее глава МИД заявил, что Запад хочет "растащить" союзников России, сейчас пытается втянуть в антироссийский лагерь Армению.