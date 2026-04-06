Лавров: укрепление связей со странами исламской цивилизации - приоритет для РФ

Лавров заявил, что для РФ в приоритете укрепление связей с исламскими странами

Москва6 апр Вести.Один из главных приоритетов во внешней политике для России - укрепление связей с исламскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества.

Глава МИД подчеркнул, что ислам, вместе с другими традиционными религиями, является неотъемлемой частью духовно-исторического и культурного наследия России.

Он добавил, что согласие между разными народами и конфессиями было и остается важным элементом российской государственности.

Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России - укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества сказал Лавров

Ранее Лавров сообщил, что Россия обсуждает с Египтом увеличение поставок энергоресурсов и сельскохозяйственных продуктов Каиру.