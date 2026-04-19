Москва19 апрВести.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его алжирский коллега Ахмед Аттаф провели переговоры по укреплению стратегического сотрудничества между двумя государствами.
Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
В публикации отмечается, что министры также обсудили график будущих контактов на различных уровнях и оценили продвинутый уровень политического взаимодействия и диалога.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями касательно ситуации на Ближнем Востоке, а также в африканских странах Сахаро-Сахеле и Магрибе.
Ранее Белоруссия и Алжир подписали двустороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве.