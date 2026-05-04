Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Египта Абдельати Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Абдельати

Москва4 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдельати, сообщил МИД РФ на официальном сайте.

В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость возобновить переговоры между сторонами иранского конфликта для его долгосрочного урегулирования.

В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества говорится в сообщении

Ранее Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи пропуск российских судов и грузов через Ормузский пролив.