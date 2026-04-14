Лавров и глава МИД ОАЭ провели разговор о ситуации в странах Персидского залива

Лавров провел разговор с коллегой из ОАЭ о ситуации в зоне Персидского залива Лавров и глава МИД ОАЭ провели разговор о ситуации в странах Персидского залива

Москва14 апр Вести.Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в российском ведомстве.

В ходе диалога стороны обменялись оценками о ситуации в зоне Персидского залива в контексте прошедших в Исламабаде американо-иранских переговоров. Министры высказались за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий, а также продолжение усилий по решению конфликта политико-дипломатическим путем.

Главы внешнеполитических ведомств также сошлись во мнении о недопустимости нанесения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре государств региона. В заключении стороны договорились оставаться в контакте для содействия поиску путей урегулирования ситуации и возобновления нормального функционирования Ормузского пролива и других акваторий региона.

В разговоре с главой МИД Ирана 13 апреля Лавров подтвердил готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса вокруг Исламской Республики. Он напомнил об инициативе Москвы по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе.