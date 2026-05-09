Лавров заявил о важности концентрации на поддержке переговоров Ирана и США

Москва9 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид аль-Нахайян вечером 8 мая провели телефонный разговор.

Соответствующий комментарий размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили ситуации вокруг Ормузского пролива и обсуждению этой темы в рамках принципов Организации Объединенных Наций (ООН). Российская сторона подчеркнула важность продолжения диалога между Ираном и США.

Москва подтвердила позицию о недопустимости угроз стабилизации в ближневосточном регионе, что может привести к возобновлению боевых действий, "в результате которых страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в соседних с ним арабских странах", сказано на сайте.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие для согласования позиций всех заинтересованных сторон. Целью совместных усилий назван поиск долгосрочного и устойчивого решения сложившейся ситуации.

В ходе разговора Абдалла бен Заид аль-Нахайян поздравил Лаврова и всех граждан России с предстоящим Днем Победы.

Министры также отметили значимость укрепления многосторонней системы международных отношений, основанной на Уставе ООН. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и наметили график будущих контактов между Москвой и Абу-Даби.

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что три американских эсминца прошли через Ормузский пролив. По его утверждению, в ходе операции они уничтожили несколько иранских малых катеров. Глава Белого дома добавил, что Исламская Республика выпустила в направлении американских кораблей ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Со своей стороны, представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран, атаковав американские корабли вблизи пролива, ответил на нарушение Вашингтоном режима прекращения огня.

Согласно распространенному государственной телерадиокомпанией Исламской Республики IRIB комментарию, это стало ответом на нападение США на иранский нефтяной танкер.