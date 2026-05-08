В Иране заявили, что силы КСИР "выкурили" три эсминца США из Ормузского пролива Press TV: силы КСИР вынудили три эсминца США покинуть Ормузский пролив

Москва8 мая Вести.Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что нанесли значительный ущерб трем американским эсминцам и вынудили их покинуть Ормузский пролив. Заявление КСИР приводит иранский канал Press TV.

Отмечается, что после обмена огнем, длившегося несколько часов, ситуация на иранских островах и в прибрежных городах у пролива "в настоящее время нормализовалась".

Ранее агентство Tasnim сообщило, что недалеко от Ормузского пролива три эсминца США "были атакованы ракетами и дронами-камикадзе" и получили повреждения.

В ночь на 8 мая иранские агентства YJC и Mehr сообщили о совместной американо-израильской воздушной атаке на базу ВМС в иранском Минабе. В результате инцидента, как утверждается, жертв и пострадавших не обнаружено.

До этого серия взрывов прогремела в городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики. Комментируя ситуацию, журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин написала в соцсети Х, что новые американские удары по Ирану не означают возобновление войны.

Представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари позднее заявил, что Тегеран, атаковав американские корабли вблизи Ормузского пролива, ответил на нарушение Вашингтоном режима прекращения огня.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США выступило с заявлением о том, что оно "устранило исходящие угрозы" и нанесло удары по военным объектам в Иране, задействованным в атаке на американских военных.

Согласно сведениям американской стороны, США своими ударами поразили места запуска ракет и БПЛА, командные пункты, а также узлы разведки и наблюдения Ирана.