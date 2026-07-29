КСИР: Иран атаковал три танкера при попытке пройти через Ормузский пролив

В КСИР сообщили об ударах по трем танкерам в Ормузском проливе КСИР: Иран атаковал три танкера при попытке пройти через Ормузский пролив

Москва29 июл Вести.Иран атаковал три танкера при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его заявление распространило агентство Tasnim.

Кроме того, как сообщили в КСИР, незаконное вмешательство и попытки отдавать приказы экипажам судов в проливе со стороны американских военных не останутся без ответа.

Несколько часов назад три танкера-нарушителя, продолжавшие следовать по небезопасному и незаконному маршруту вопреки нашим предупреждениям, были атакованы и остановлены сказано в сообщении КСИР

При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, морская блокада в отношении Ирана все еще в силе. Кроме того, по его словам, США ведут интенсивные переговоры с Ираном, однако в случае их неудачи готовы вновь прибегнуть к военным действиям.