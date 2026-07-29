Москва29 июлВести.Иран атаковал три танкера при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его заявление распространило агентство Tasnim.
Кроме того, как сообщили в КСИР, незаконное вмешательство и попытки отдавать приказы экипажам судов в проливе со стороны американских военных не останутся без ответа.
Несколько часов назад три танкера-нарушителя, продолжавшие следовать по небезопасному и незаконному маршруту вопреки нашим предупреждениям, были атакованы и остановленысказано в сообщении КСИР
При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, морская блокада в отношении Ирана все еще в силе. Кроме того, по его словам, США ведут интенсивные переговоры с Ираном, однако в случае их неудачи готовы вновь прибегнуть к военным действиям.