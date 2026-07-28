Москва28 июлВести.Соединенные Штаты продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, морская блокада в отношении Ирана все еще в силе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он отметил, что морская блокада осуществляется "прямо сейчас". По словам американского лидера, проходят лишь те корабли, которые одобряют США.
Иран не контролирует пролив, мы контролируем проливсказал Трамп
Ранее он сообщил, что США могут продолжить боевые действия, если переговоры с Исламской Республикой провалятся. Президент подчеркнул, что не намерен затягивать переговорный процесс.