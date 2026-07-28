Трамп заявил, что США все еще держат контроль над Ормузским проливом Трамп: США контролируют Ормузский пролив, морская блокада Ирана в силе

Москва28 июл Вести.Соединенные Штаты продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, морская блокада в отношении Ирана все еще в силе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что морская блокада осуществляется "прямо сейчас". По словам американского лидера, проходят лишь те корабли, которые одобряют США.

Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив сказал Трамп

Ранее он сообщил, что США могут продолжить боевые действия, если переговоры с Исламской Республикой провалятся. Президент подчеркнул, что не намерен затягивать переговорный процесс.