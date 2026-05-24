США продолжат морскую блокаду до подписания сделки Трамп: США сохранят морскую блокаду до заключения сделки

Москва24 мая Вести.Вашингтон продолжит морскую блокаду иранских портов, пока не будет подписана сделка с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил конструктивный характер диалога с Исламской Республикой и уточнил, что дал указание переговорщикам не торопиться с соглашением, поскольку время на стороне США.

Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано заявил Трамп в соцсети Truth Social

По его словам, Вашингтон и Тегеран должны сделать все правильно.

Ошибок быть не может! заключил глава Белого дома

Ранее The Guardian сообщило, что власти Ирана еще не завершили процесс согласования меморандума по урегулированию ситуации с США. Свое одобрение еще не выразили Совет нацбезопасности и верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи.