Москва24 маяВести.Руководство Ирана еще не завершило процесс согласования меморандума по урегулированию ситуации с США, пишет The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Исламской Республики.
Сообщается, что свое одобрение еще не высказали Совет нацбезопасности и верховный лидер Моджтаба Хаменеи. На сегодняшний день уточнения требуются еще для одного-двух пунктов соглашения, говорится в публикации.
Тегеран сообщил пакистанским посредникам о проведении таких согласований. Между тем отмечается, что власти Исламской Республики в целом одобряют проект соглашения.
Власти Ирана, судя по всему, пребывают в прекрасном настроении и готовятся объявить о крупной и исторической победе против двух своих основных врагов – США и Израиляследует из материала
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что сделка США и Ирана предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
The New York Times также написало, что соглашение с Вашингтоном вернет Тегерану $25 миллиардов активов.