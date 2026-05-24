Иранские власти еще не одобрили соглашение с США

Москва24 мая Вести.Руководство Ирана еще не завершило процесс согласования меморандума по урегулированию ситуации с США, пишет The Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Исламской Республики.

Сообщается, что свое одобрение еще не высказали Совет нацбезопасности и верховный лидер Моджтаба Хаменеи. На сегодняшний день уточнения требуются еще для одного-двух пунктов соглашения, говорится в публикации.

Тегеран сообщил пакистанским посредникам о проведении таких согласований. Между тем отмечается, что власти Исламской Республики в целом одобряют проект соглашения.

Власти Ирана, судя по всему, пребывают в прекрасном настроении и готовятся объявить о крупной и исторической победе против двух своих основных врагов – США и Израиля следует из материала

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что сделка США и Ирана предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

The New York Times также написало, что соглашение с Вашингтоном вернет Тегерану $25 миллиардов активов.