Press TV: Иран и США почти согласовали текст меморандума

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон почти согласовали текст меморандума Press TV: Иран и США почти согласовали текст меморандума

Москва12 июн Вести.Вашингтон и Тегеран почти полностью согласовали текст меморандума о взаимопонимании между двумя странами, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает Press TV.

Противоречивая позиция США всегда вызвала сбои в переговорном процессе, отметил Багаи.

В своих основных пунктах текст практически согласован приводит Press TV слова Багаи

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что иранские власти одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США отметил, что не сомневается в возможности достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.