Москва12 июнВести.Вашингтон и Тегеран почти полностью согласовали текст меморандума о взаимопонимании между двумя странами, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает Press TV.
Противоречивая позиция США всегда вызвала сбои в переговорном процессе, отметил Багаи.
В своих основных пунктах текст практически согласованприводит Press TV слова Багаи
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что иранские власти одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США отметил, что не сомневается в возможности достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.