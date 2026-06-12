Москва12 июн Вести.Иран получил гарантии выполнения США ряда положений возможного меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет иранское агентство IRNA.

Уточняется, что гарантии США Иран получил от третьих стран.

Тегеран … получил надежные гарантии … об исполнении предполагаемых обязательств, а также провел активные переговоры с рядом посредников о полноценном исполнении обязательств (американской стороной – прим. ред​​​.) в случае заключения меморандума отмечается в публикации

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вашингтон и Тегеран почти полностью согласовали текст меморандума о взаимопонимании между двумя странами.