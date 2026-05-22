Москва22 мая Вести.США и Иран договорились по некоторым спорным вопросам, однако стороны не подпишут соглашение без урегулирования всех разногласий, сообщает иранское агентство Tasnim.

Переговоры по спорным вопросам продолжаются при посредничестве Пакистана. По некоторым вопросам достигнут определенный успех, но пока не урегулированы все спорные вопросы, соглашение не подпишут приводит Tasnim слова источника

Основное внимание на переговорах уделяют вопросу прекращения войны, и пока этот вопрос не урегулирован, никакие другие вопросы обсуждению не подлежат, заключил источник.