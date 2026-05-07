Reuters: мирное соглашение между США и Ираном будет носить временный характер

США и Иран близки к временному соглашению о прекращении войны Reuters: мирное соглашение между США и Ираном будет носить временный характер

Москва7 мая Вести.Соединенные Штаты и Иран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника агентства, заключаемый между сторонами договор не предполагает всеобъемлющего мирного урегулирования.

Уточняется, что Вашингтон и Тегеран не достигли взаимопонимания еще по ряду ключевых вопросов, в том числе относительно ядерной программы Ирана.

Вместо этого (масштабного договора – прим. ред.) они работают над временным соглашением, изложенным в одностраничной записке говорится в материале

Ранее CNN сообщил, что Исламская Республика может передать ответ на предложение США об урегулировании военного конфликта в четверг, 7 мая.