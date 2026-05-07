Москва7 маяВести.Соединенные Штаты и Иран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника агентства, заключаемый между сторонами договор не предполагает всеобъемлющего мирного урегулирования.
Уточняется, что Вашингтон и Тегеран не достигли взаимопонимания еще по ряду ключевых вопросов, в том числе относительно ядерной программы Ирана.
Вместо этого (масштабного договора – прим. ред.) они работают над временным соглашением, изложенным в одностраничной запискеговорится в материале
Ранее CNN сообщил, что Исламская Республика может передать ответ на предложение США об урегулировании военного конфликта в четверг, 7 мая.