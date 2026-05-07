Тегеран может дать ответ на предложение Вашингтона о мирном урегулировании 7 мая

CNN: Иран может ответить на предложение США об урегулировании конфликта 7 мая Тегеран может дать ответ на предложение Вашингтона о мирном урегулировании 7 мая

Москва7 мая Вести.Исламская Республика Иран может передать ответ на предложение Соединенных Штатов Америки об урегулировании военного конфликта в четверг, 7 мая. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что обе стороны стремятся к соглашению о прекращении конфликта.

Ожидается, что Иран передаст посредникам свой ответ по поводу предложения США о прекращении войны в четверг, [7 мая] сказано в публикации

Ранее сообщалось, что США дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. При этом, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, отказ Ирана от заключения сделки с Соединенными Штатами повлечет за собой возобновление бомбардировок.