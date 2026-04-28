Тегеран и Вашингтон обсуждают возвращение к довоенному статус-кво

CNN: США и Иран могут вернуться к довоенному статус-кво Тегеран и Вашингтон обсуждают возвращение к довоенному статус-кво

Москва28 апр Вести.Вашингтон и Тегеран в рамках работы над мирным соглашением обсуждают возможность возвращения к статус-кво, существовавшему до начала конфликта, сообщает CNN.

Стороны ведут дипломатическую работу за кулисами, а их позиции "не так далеки друг от друга, как кажется", отмечает CNN.

Обсуждения сосредоточены на поэтапном плане, где первой частью возможной сделки станет возвращение к довоенному статус-кво и возобновление работы Ормузского пролива без каких-либо ограничений или пошлин уточняет CNN

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран рассматривает вариант переговоров с США, о которых попросил президент США Дональд Трамп.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп со скептицизмом отнесся к трехстороннему плану переговоров, предложенному Тегераном.