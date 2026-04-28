Трамп скептически отнесся к плану Тегерана о проведении трехэтапных переговоров Газета WSJ раскрыла реакцию Трампа на предложение Ирана по переговорам

Москва28 апр Вести.Трехэтапный план переговоров, предложенный Ираном, был встречен американским лидером Дональдом Трампом и его командой по национальной безопасности со скептицизмом. Вашингтон выступит с контрпредложением в ближайшие дни, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американской администрации.

Собеседники издания рассказали, что президент США не отверг предложение Ирана напрямую, однако указал, что, по его мнению, Тегеран не хочет выполнить ключевое требование Вашингтона по отказу от обогащения урана.

В публикации отмечается, что Вашингтон продолжит вести переговоры с Ираном и намерен представить свой ответ и контрпредложения на план исламской республики в ближайшие дни.

Как сообщает Reuters, предложение, переданное представителем Ирана, предусматривает поэтапные переговоры, при этом вопрос о ядерном потенциале должен быть отложен. Первым шагом, как предполагается, должно стать прекращение американо-израильской войны против Ирана и предоставление гарантий того, что Вашингтон не сможет ее возобновить. Только после этого переговорщики смогут урегулировать вопрос о блокаде со стороны США и судьбе Ормузского пролива.

На втором этапе будут обсуждаться правила регулирования судоходства через Ормузский пролив, а на третьем этапе — вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

По информации телеканала CNN, полученной от источников, Трамп, вероятно, не готов принять предложение Ирана по разрешению конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация США внимательно изучила данное предложение, но пока не готова давать какие-либо комментарии. Телеканал указывает, что открытие Ормузского пролива, если не будет решены вопросы, касающиеся иранского обогащения урана, может лишить США значимого инструмента влияния на переговоры.

Однако, продолжение блокады водного пути будет способствовать дальнейшему увеличению цен на энергоносители, что уже привело к росту стоимости топлива в США, говорится в публикации.