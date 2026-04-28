Рубио: США усилят давление на Иран, если он не пойдет на сделку

В США заявили об усилении давления на Иран, если он не пойдет на сделку Рубио: США усилят давление на Иран, если он не пойдет на сделку

Москва28 апр Вести.Американская сторона может усилить давление на Иран, если он не пойдет на сделку. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Он отметил, что против Исламской Республики уже введены санкции "экстраординарного уровня".

Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить сказал Рубио

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне в настоящее время обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров.