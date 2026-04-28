Москва28 апрВести.Американская сторона может усилить давление на Иран, если он не пойдет на сделку. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Он отметил, что против Исламской Республики уже введены санкции "экстраординарного уровня".
Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилитьсказал Рубио
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне в настоящее время обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров.