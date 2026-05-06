Рубио: каждый день без сделки увеличивает преимущество США над Ираном

Рубио: каждый день без сделки с Ираном усиливает позиции США Рубио: каждый день без сделки увеличивает преимущество США над Ираном

Москва6 мая Вести.Преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается без заключения сделки каждый день, заявил государственный секретарь, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Иран может столкнуться с сокрушительными экономическими последствиями и дипломатической изоляцией, отметил Рубио.

Давление США на Иран продолжит усиливаться, а его позиции - ослабевать отметил Рубио

По его мнению, Иран нарушает международное право, пытаясь установить контроль над международными водами в Ормузском проливе.

При этом Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп собирается выработать с Тегераном меморандум о взаимопонимании. Документ охватит все ключевые вопросы, требующие урегулирования между США и Ираном.