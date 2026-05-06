Москва6 маяВести.Преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается без заключения сделки каждый день, заявил государственный секретарь, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
Иран может столкнуться с сокрушительными экономическими последствиями и дипломатической изоляцией, отметил Рубио.
Давление США на Иран продолжит усиливаться, а его позиции - ослабеватьотметил Рубио
По его мнению, Иран нарушает международное право, пытаясь установить контроль над международными водами в Ормузском проливе.
При этом Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп собирается выработать с Тегераном меморандум о взаимопонимании. Документ охватит все ключевые вопросы, требующие урегулирования между США и Ираном.