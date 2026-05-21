Москва21 маяВести.В конфликте с Ираном наблюдается положительная динамика, ситуация станет яснее в течение нескольких дней. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда выступал за дипломатическое решение, однако, если прийти к соглашению не удастся, он может прибегнуть к другим способам. Раскрывать детали госсекретарь отказался.
Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару днейсказал он
Политик добавил, что в иранскую столицу прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что новый раунд американо-иранских переговоров состоится в Исламабаде в конце мая. Позже Трамп заявил, что США могут пойти на конфликт, если Исламская Республика не подпишет соглашение.