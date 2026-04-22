NYP: Трамп допустил, что в Пакистане пройдет новый раунд переговоров с Ираном

Москва22 апр Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что новый раунд американо-иранских переговоров в Исламабаде может пройти в ближайшее время, пишет New York Post (NYP).

Источники издания в Пакистане рассказали о позитивных посреднических усилиях с Тегераном и подтвердили, что переговоры США с Ираном могут продолжиться в течение "следующих 36-72 часов". NYP задал вопрос о возможном прорыве Трампу.

Это возможно ответил американский лидер

Накануне Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Ираном до завершения переговоров.