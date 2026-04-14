Трамп не исключил новый этап переговоров с Ираном в Пакистане в ближайшие 2 дня

Москва14 апр Вести.В ближайшие два дня в Пакистане может состояться новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. На это намекнул президент США Дональд Трамп в интервью журналисту The New York Post.

Вам следует остаться там (в Пакистане. – Прим. ред.), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда сказал глава Белого дома

Американский лидер отметил, что ему нравится идея провести переговоры именно в Пакистане, поскольку главнокомандующий ВС страны фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой".

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что следующий раунд дипломатического диалога Ирана и США может состояться в Женеве или Исламабаде уже 16 апреля.