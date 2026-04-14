AP: новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Женеве или Исламабаде

Москва14 апр Вести.Следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Среди собеседников агентства были американские чиновники, которые заявили, что Женева рассматривается в качестве новой переговорной площадки.

Источники также заверяют, что стороны могут продолжить консультации в Исламабаде.

В свою очередь, дипломат одно из стран-посредников между сторонами конфликта сказал, что Вашингтон и Тегеран уже договорились о проведении встречи делегаций. Отмечается, что она может пройти в четверг, 16 апреля.

Эту же дату в качестве возможной для встречи иранских и американских представителей назвал журналист журнала The Atlantic Араш Азизи.

В свою очередь, власти Пакистана выразили готовность принять стороны в Исламабаде на следующем раунде консультаций, пишет AP.