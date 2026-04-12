Москва12 апрВести.Новый раунд переговоров делегаций Ирана и США состоится в воскресенье, 12 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщает Tasnim.
По данным агентства, несмотря на то, что стороны провели уже три раунда консультаций в субботу, 11 апреля, между делегациями сохраняются "серьезные разногласия".
Переговоры планируется продолжить в воскресенье, еще на несколько часовговорится в сообщении
В первый день ирано-американских переговоров в Исламабаде диалог продолжался около 15 часов.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.