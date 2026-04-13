Atlantic: США и Иран проведут новый раунд переговоров в четверг в Пакистане

Журналист: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде 16 апреля

Москва13 апр Вести.США и Иран проведут второй раунд переговоров в Исламабаде в четверг, 16 апреля, написал в соцсети X со ссылкой на осведомленный источник в Иране журналист издания The Atlantic Араш Азизи.

Переговоры между Ираном и США начались 11 апреля, с американской стороны в них участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В первом раунде стороны не смогли договориться, после чего американский президент Дональд Трамп заявил о начале блокирования Ормузского пролива.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, переговоры показали, что США постоянно меняют правила игры.