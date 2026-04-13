Москва13 апр Вести.США не усвоили урок и продолжают придерживаться максималистской позиции и менять правила игры, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

В ходе частых переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет Иран добросовестно взаимодействовал с США, стремясь положить конец войне​​​. Но незадолго до (подписания - прим. ред.) Исламабадского меморандума о взаимопонимании мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено отметил Аракчи

По его словам, добрые намерения порождают ответные добрые намерения, а вражда порождает вражду.

Иран и США начали 11 апреля переговоры в Исламабаде (Пакистан) после того, как президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Глава американской делегации на переговорах в Исламабаде, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению.